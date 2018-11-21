Сирийский военный пострадал во время обстрелов в провинции Латакия

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Один военнослужащий правительственных сил Сирии пострадал во время обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Латакия, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Швейхба, Вреде, Шейх-Айса провинции Алеппо и района Хара города Алеппо (трижды). Ранено два мирных жителя. В результате обстрела населенного пункта Караманли провинции Латакия ранен один военнослужащий вооруженных сил САР", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели две гуманитарные акции. В населенном пункте Джафар-Мансур провинции Алеппо выдано 450 продовольственных наборов общим весом почти 2 тонны. В провинции Латакия гражданским работникам международного аэропорта Хмеймим передано 90 продовольственных наборов общим весом около 390 килограммов.

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