Сирийский военный пострадал во время обстрелов в провинции Латакия

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Один военнослужащий правительственных сил Сирии пострадал во время обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Латакия, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Добавляется, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели две гуманитарные акции. В населенном пункте Джафар-Мансур провинции Алеппо выдано 450 продовольственных наборов общим весом почти 2 тонны. В провинции Латакия гражданским работникам международного аэропорта Хмеймим передано 90 продовольственных наборов общим весом около 390 килограммов.
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