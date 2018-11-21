Иорданские депутаты предложили Сирии открыть второй КПП на общей границе

ДАМАСК, 21 ноя – РИА Новости. Делегация иорданских депутатов предложила сирийскому министерству транспорта открыть второй КПП на границе двух стран специально для передвижения граждан, оставив недавно открытый КПП "Насиб" лишь для перевозки грузов и транзитного движения, заявило министерство транспорта САР.

Делегация депутатов иорданского парламента находится с официальным визитом в Дамаске с понедельника и встретилась за это время с рядом министров и президентом Башаром Асадом. Встреча с министром транспорта Али Хамудом состоялась в среду.

"Иорданская делегация выступила с рядом требований относительно необходимости решения ряда проблем, связанных с работой КПП Насиб, среди них время его работы — сейчас он закрывается в 16.00, необходимость увеличения числа работников с сирийской стороны, а также открытие КПП Дераа – ар-Рамса и создание сирийско-иорданской компании сухопутного транспорта", — сообщает пресс-служба министерства.

В свою очередь сирийский министр пообещал делегации изучить вопрос в координации с соответствующими органами.

Согласно данным источников газеты al-Watan, делегация предложила сирийской стороне открыть КПП Дераа – ар-Рамса, через который будут передвигаться граждане двух стран, а КПП Насиб оставить исключительно для транзитного движения и перевозки грузов. Сейчас у КПП Насиб нередко наблюдаются большие очереди.

Закрытый почти на три года пограничный КПП Насиб возобновил работу 15 октября. КПП Дераа – ар-Рамса закрыт с 2013 года, когда его захватили вооруженные группировки оппозиции. В июлe российским военным совместно с сирийской армией удалось освободить КПП от террористов.

Сирийская армия в конце июля завершила операцию по освобождению провинции Дераа, также под контролем Дамаска полностью находятся соседние провинции Сувейда и Кунейтра. Большая часть городов и поселений, а также вся граница с Иорданией и оккупированными Израилем Голанскими высотами перешла под контроль сирийской армии без боя.

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