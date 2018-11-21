Сирия обеспокоена отсрочкой США процесса уничтожения химического оружия

БЕЙРУТ, 21 ноя — РИА Новости. Власти Сирии обеспокоены отсрочкой США процесса уничтожения американского арсенала химического оружия, заявил заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Микдад.
"Сирия выражает свою обеспокоенность в связи с отсрочкой США исполнения процесса уничтожения их запасов химического оружия и завершения уничтожения большого арсенала такого рода оружия", — заявил Микдад, слова которого приводит сирийское национальное агентство САНА, на полях 23-й сессии Конференции государств КЗХО.
Замминистра напомнил, что Сирия отразила крупнейшую и наиболее дерзкую атаку террористов на своей земле и благодаря своей армии и союзникам смогла победить террор и вернуть стабильность и безопасность.
В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.
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