Сирия обеспокоена отсрочкой США процесса уничтожения химического оружия

БЕЙРУТ, 21 ноя — РИА Новости. Власти Сирии обеспокоены отсрочкой США процесса уничтожения американского арсенала химического оружия, заявил заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Микдад.

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО, 1993, действует с 1997 года) предполагает ликвидацию существующего химического оружия и запрещает его производство впредь. Конвенция объединяет все страны мира, кроме шести африканских и азиатских государств (из близких к Европе это Египет и Израиль). За исполнением договора следит Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. В конце сентября 2018 года в МИД РФ сообщили, что США до сих пор не уничтожили запасы химического оружия и располагают примерно 3 тысячами тонн боевых компонентов химоружия.

"Сирия выражает свою обеспокоенность в связи с отсрочкой США исполнения процесса уничтожения их запасов химического оружия и завершения уничтожения большого арсенала такого рода оружия", — заявил Микдад, слова которого приводит сирийское национальное агентство САНА, на полях 23-й сессии Конференции государств КЗХО.

Сирийский дипломат отметил, что принятие "неполноценного решения" о полномочиях ОЗХО говорит о вредительской политике ряда государств. "С момента проведения третьей конференции в 2013 году были достигнуты важные успехи в ликвидации сирийского химического оружия. И ликвидации химического оружия России, Ирака и Ливии", — добавил Микдад.

Замминистра напомнил, что Сирия отразила крупнейшую и наиболее дерзкую атаку террористов на своей земле и благодаря своей армии и союзникам смогла победить террор и вернуть стабильность и безопасность.

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>