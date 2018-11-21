В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Более 800 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, размещенном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 802 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 175 человек (женщин – 52, детей – 89), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 627 человек (женщин – 188, детей – 320)", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 243 человека.

За прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Латакия, в ходе которых нуждающимся жителям Сирии выдано более двух тонн продовольствия. Также фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция в Алеппо, в ходе которой населению выдана тонна хлеба.

По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали почти 10 гектаров территорий в четырех провинциях.

"Обнаружено и уничтожено 45 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе два самодельных взрывных устройства (СВУ)", — говорится в сообщении.

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