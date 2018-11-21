В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушений режима прекращения огня, Турция — 5, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 1, Алеппо — 5. Турецкой частью представительства нарушений зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинциях: Хама – 1, Алеппо – 3, Идлиб – 1", — говорится в документе, размещенном на сайте Минобороны.

Отмечается, что всего Центр по примирению провел 1998 гуманитарную акцию, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3130,45 тонны.

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные акции в населенном пункте Джафар-Мансур провинции Алеппо, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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