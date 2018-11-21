В горной Латакии восстановили более 400 жилых домов после войны

ДАМАСК, 21 ноя – РИА Новости. Более 400 из полутора тысяч жилых домов, поврежденных в ходе войны, восстановлены в горной части провинции Латакия в Сирии, сообщил журналистам представитель местных властей Самир Ислам, курирующий строительную программу.

"Программа восстановления жилья в районах горной Латакии была начала еще в 2015 году, сразу после освобождения деревень от боевиков. Тогда мы создали специальную комиссию, члены которой объехали все освобожденные деревни, зафиксировали разрушения и составили план работ. По этой программе отремонтировано более 400 домов в семи населенных пунктах. Всего необходимо восстановить 1,5 тысячи зданий", — отметил он.

По его словам, на первый этап восстановительных работ было потрачено 1 млрд 364 млн сирийских лир (более 2,6 млн долларов США).

Как отметил представитель администрации, в первую очередь ремонт производится в домах, наиболее пострадавших в ходе войны. "В них мы восстанавливаем стены, вставляем окна, чтобы людям было куда возвращаться после войны", — добавил Самир Ислам.

Наиболее часто встречающиеся повреждения — это разбитые стены, оконные и дверные проемы. "Восстановление одного дома занимает, как правило, несколько недель", — сообщил журналистам рабочий Васим Манхал, занимающийся ремонтом жилых домов в горной Латакии.