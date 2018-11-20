Нарушения режима перемирия за сутки зафиксировали в Хаме, Алеппо и Латакии

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы за прошедшие сутки в сирийских провинциях Хама, Алеппо и Латакия, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Джубб-Эль-Зарур, Хараб-Эль-Хизато, Икко, Кара-Килиса и Бариша провинции Латакия, населенного пункта Шукайдила провинции Алеппо и Абу-Дали провинции Хама", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за прошедшие сутки представители российского центра провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Анхуль в провинции Дераа, в ходе которой выдали 450 продовольственных наборов общим весом почти две тонны.

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