МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы за прошедшие сутки в сирийских провинциях Хама, Алеппо и Латакия, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Добавляется, что за прошедшие сутки представители российского центра провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Анхуль в провинции Дераа, в ходе которой выдали 450 продовольственных наборов общим весом почти две тонны.
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