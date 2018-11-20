ГААГА, 20 ноя – РИА Новости. Пострадавших при якобы имевшем место инциденте с химоружием в сирийской Думе до сих пор не показали, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
"По сведениям той же организации "Белые каски" было опубликовано, что погибло от 300 до 1700 человек. Но до сих пор не были предъявлены ни пострадавшие, которых должно быть как минимум в три раза больше, ни трупы людей, которые были в ходе того инцидента", — сказал он на пресс-конференции.
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