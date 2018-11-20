Пострадавших в инциденте в Думе все еще не показали, заявили в Минобороны

ГААГА, 20 ноя – РИА Новости. Пострадавших при якобы имевшем место инциденте с химоружием в сирийской Думе до сих пор не показали, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

После провокации с "использованным" 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО. Вашингтон, Лондон и Париж назначили виновным Дамаск, хотя никаких доказательств этого не привели. Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.

"По сведениям той же организации "Белые каски" было опубликовано, что погибло от 300 до 1700 человек. Но до сих пор не были предъявлены ни пострадавшие, которых должно быть как минимум в три раза больше, ни трупы людей, которые были в ходе того инцидента", — сказал он на пресс-конференции.

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