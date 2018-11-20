В США объяснили, для чего оказывают давление на Сирию

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. США вводят санкции для оказания давления на Дамаск, которое "необходимо для политического решения конфликта", сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Иранский режим продолжает использовать нестабильность в Сирии для расширения своего влияния. Поддержка Ираном (президента Сирии Башара) Асада подрывает легитимный политический процесс и углубляет дальше гуманитарный кризис", — подчеркнул представитель администрации.
Во вторник власти США ввели санкции против "ирано-российской сети" по поставкам нефти в Сирию. По заявлению представителей американской администрации, Тегеран "с помощью российских компаний посылает нефть в Сирию", и таким образом сирийское правительство получает миллионы баррелей нефти из Ирана, а тот — сотни миллионов долларов из Сирии на финансирование Корпуса стражей иранской революции (КСИР), а также на группировок ХАМАС и "Хезболлах".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>