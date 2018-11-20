В США объяснили, для чего оказывают давление на Сирию

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. США вводят санкции для оказания давления на Дамаск, которое "необходимо для политического решения конфликта", сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Сегодняшние действия — часть усилий США по оказанию давления на Сирию, которое необходимо для политического решения сирийского конфликта", — заявил чиновник. Кроме того, по его словам, последние санкции направлены на подрыв связей между Дамаском и Тегераном.

"Иранский режим продолжает использовать нестабильность в Сирии для расширения своего влияния. Поддержка Ираном (президента Сирии Башара) Асада подрывает легитимный политический процесс и углубляет дальше гуманитарный кризис", — подчеркнул представитель администрации.

Во вторник власти США ввели санкции против "ирано-российской сети" по поставкам нефти в Сирию. По заявлению представителей американской администрации, Тегеран "с помощью российских компаний посылает нефть в Сирию", и таким образом сирийское правительство получает миллионы баррелей нефти из Ирана, а тот — сотни миллионов долларов из Сирии на финансирование Корпуса стражей иранской революции (КСИР), а также на группировок ХАМАС и "Хезболлах".

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