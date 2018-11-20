Механизм ОЗХО по Сирии заработает довольно быстро, считает постпред России

Емкости с взрывчаткой в химической лаборатории боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденном пригороде Дамаска Думе. Архивное фото

Емкости с взрывчаткой в химической лаборатории боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденном пригороде Дамаска Думе. Архивное фото

ГААГА, 20 ноя – РИА Новости, Виктория Иванова. Ожидать начала работы нового механизма ОЗХО по Сирии, который позволит искать виновных в химатаках, можно достаточно быстро, заявил постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин.

Ранее во вторник Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО.

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии КГУ КЗХО в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193. Выступая после голосования по бюджету Шульгин отметил, что в данный момент техсекретариат принимает усилия по созданию механизма атрибуции сперва для Сирии, а после — по созданию универсального механизма атрибуции.

"По Сирии все должно сложиться, согласно планам технического секретариата, достаточно быстро. На это и нацелена вся работа американцев — им нужно быстрее создать механизм, они преследуют свою повестку дня в Сирии. Это свержение законных властей в Сирии — Башара Асада. У них не получилось свергнуть их с помощью вооружённой оппозиции, которую они кормили, провокации "белых касок" не принесли должного результата, теперь они пытаются взять реванш на другом фронте", — сказал постпред РФ.

По его словам, Россия будет делать все возможное, чтобы уберечь Конвенцию о запрещении химического оружия от дальнейшего урона.

"Но, поверьте мне, лёгкой жизни у них не будет. Мы будем делать все возможное, чтобы уберечь Конвенцию от дальнейшего урона. Потому что американцы, как мы уже увидели, просто тянут Конвенцию на дно", — добавил Шульгин.

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