Источник: СК объединил дела о преступлениях против военных из РФ в Сирии

МОСКВА, 20 ноя- РИА Новости. Следственный комитет РФ соединил в одно производство расследование преступлений, совершенных против российских военнослужащих на территории Сирии, сообщил РИА Новости информированный источник.

Он отметил, что изначально были возбуждены отдельные уголовные дела по фактам убийства пилота и штурмана бомбардировщика СУ-24М на территории Латакии, а также по фактам убийства, покушения на убийство и умышленного уничтожения военной техники министерства обороны РФ. Помимо этого, были возбуждены уголовные дела по статьям 226 УК РФ "Хищение или вымогательство оружия", 208 "Организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем", 158 "Кража", 244 "Надругательство над телами умерших", 226 "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ".

"Уголовные дела в отношении установленных и не установленных участников незаконных вооруженных формирований объединены в одно производство. Им инкриминируется совершение ряда преступлений, в том числе направленных против жизни человека и общественной безопасности", — отметил собеседник агентства.

В отношении установленных обвиняемых суд заочно выдал санкцию на арест, они объявлены в международный розыск.