Асад принял делегацию иорданских парламентариев в Дамаске

ДАМАСК, 19 ноя — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад принял в понедельник делегацию иорданских парламентариев, сообщает пресс-служба канцелярии сирийского лидера.

"Асад отметил, что одним из основных факторов, способствовавших стойкости Сирии, стало то, что сирийские народ и армия придерживались своей национальной принадлежности, несмотря на все попытки ее атаковать", — говорится в сообщении.

Члены делегации в свою очередь отметили, что победа Сирии над терроризмом будет победой всех арабских государств над проектами Запада по расшатыванию стабильности в регионе в интересах Израиля.

Делегация во главе с депутатом парламента Иордании Абдулкаримом ад-Дагми прибыла в Дамаск в понедельник, в программе визита запланированы встречи с рядом сирийских чиновников.

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