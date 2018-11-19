Саудовский король призвал к политическому разрешению кризиса в Сирии

КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия призывает к политическому разрешению кризиса в Сирии, которое бы вытеснило из страны террористические группировки, заявил в понедельник король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

"Саудовская Аравия призывает к политическому решению, которое выведет Сирию из кризиса, и вытеснит террористические группировки", — заявил король, выступая в открытии очередной сессии Меджлиса аш-Шура (Консультативного совета).

Трансляцию речи саудовского монарха вели спутниковые телеканалы.

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