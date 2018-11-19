На встречу в Астане пригласят представителей ООН по делам беженцев и МККК

АСТАНА, 19 ноя — РИА Новости. Представители управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста будут приглашены на встречу по Сирии в Астане, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Встреча по Сирии в Астане пройдет 28-29 ноября.

"С учетом обсуждения профильной проблематики беженцев и насильственно удерживаемых лиц соответствующие приглашения (на 28-29 ноября) получат представители управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста", — сказал Смадияров на брифинге.

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