На встречу в Астане пригласят представителей ООН по делам беженцев и МККК

АСТАНА, 19 ноя — РИА Новости. Представители управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста будут приглашены на встречу по Сирии в Астане, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"С учетом обсуждения профильной проблематики беженцев и насильственно удерживаемых лиц соответствующие приглашения (на 28-29 ноября) получат представители управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста", — сказал Смадияров на брифинге.
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