На встрече по Сирии в Астане обсудят освобождение задержанных

АСТАНА, 19 ноя — РИА Новости. Заседание рабочей группы по освобождению задержанных и поиску пропавших без вести пройдёт в рамках встречи по Сирии в Астане, сообщил в понедельник глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.
По данным МИД республики, пленарное заседание встречи по Сирии в Астане состоится 29 ноября, на 28 ноября запланированы консультации на уровне экспертов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>