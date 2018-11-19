На встрече по Сирии в Астане обсудят освобождение задержанных

На встрече глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии в Астане. Архивное фото

На встрече глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 19 ноя — РИА Новости. Заседание рабочей группы по освобождению задержанных и поиску пропавших без вести пройдёт в рамках встречи по Сирии в Астане, сообщил в понедельник глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"В рамках одиннадцатого раунда пройдёт шестое заседание рабочей группы, которая занимается освобождением задержанных, заложников, передачей тел погибших и поиском пропавших без вести", — сказал Абдрахманов журналистам.

По данным МИД республики, пленарное заседание встречи по Сирии в Астане состоится 29 ноября, на 28 ноября запланированы консультации на уровне экспертов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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