Турецкий спецназ проводит операцию против боевиков в Африне

АНКАРА, 19 ноя — РИА Новости. Турецкий военный спецназ при поддержке оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) проводит операцию в сирийском Африне против групп боевиков, ранее входивших в ССА, а затем отделившихся от нее, сообщает в понедельник газета Hurriyet.

Отмечается, что основанием для ее проведения послужил тот факт, что некоторые группы, вышедшие из ССА, начали промышлять грабежом и мародерством среди местного населения. В регионе объявлен комендантский час. В ходе операции многие члены отколовшихся групп были обезврежены.

По данным газеты, операция будет продолжаться до тех пор, пока все вышедшие из состава ССА боевики не будут обезврежены или не сдадутся силам безопасности.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действует ССА. Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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