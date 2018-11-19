Команда де Мистуры примет участие в переговорах по Сирии в Астане

АСТАНА, 19 ноя — РИА Новости. Команда покидающего пост в конце ноября спецпосланника ООН по САР Стаффана де Мистуры, по предварительным данным, примет участие в переговорах в Астане, сообщил в понедельник глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Скорее всего, в этой встрече будет принимать участие ещё старая команда (команда Стаффана де Мистуры — ред.), потому что ещё необходимо процесс передачи полномочий провести", — сказал Абдрахманов журналистам.

Де Мистура заявил ранее, что по личным обстоятельствам покинет пост в конце ноября после четырех лет работы на должности спецпосланника по Сирии. Дамаск называл де Мистуру необъективным и непрозрачным посредником.

Переговоры по САР в Астане пройдут 28-29 ноября.

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