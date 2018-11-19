В жилых районах Дейр-эз-Зора полностью восстановили электроснабжение

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 19 ноя – РИА Новости. Электроснабжение в жилых районах сирийского города Дейр-эз-Зор полностью восстановлено, сообщил журналистам представитель местной администрации Халед аль-Джасем, курирующий вопросы электроснабжения провинции.

"Работы по восстановлению электроснабжения начались в 2017 году. На сегодняшний день во все районы города, где постоянно живут люди, вернулось электричество", — сказал он.

По его словам, подключение остальных районов города, куда возвращаются беженцы, будет вестись постепенно. "Проблема в том, что боевики разрушили подстанции, и на их восстановление потребуется время", — добавил аль-Джасем.

В свою очередь представитель администрации Мухад аль-Лалуш, курирующий вопросы водоснабжения провинции Дейр-эз-Зор, сообщил, что ремонт водоочистных станций в регионе планируют завершить в ближайшие три-четыре месяца.

"Из восьми водоочистных станций, расположенных в городе Дейр-эз-Зор, работают пять, остальные нужно ремонтировать. Во всей провинции сейчас запущены 30 из 77 станций. В течение трех-четырех месяцев мы полностью решим вопрос с восстановлением водоснабжения в провинции", — сказал он.

Он пояснил, что на ремонт каждой из станций требуется до 100 миллионов сирийских фунтов (более 12,5 миллионов рублей). Аль-Лалуш отметил, что когда город Дейр-эз-Зор был блокирован боевиками, фильтрующие воду из реки Евфрат станции работали только на 25% своих возможностей.

"Не было электричества, средств для очистки воды и денег на ремонт. После того как город был освобожден, российская сторона помогла нам восстановить ряд станций в провинции", — добавил он.

Город Дейр-эз-Зор, административный центр одноименной провинции, находится на северо-востоке Сирии, на правом берегу Евфрата. Столица Дамаск расположена от него в 400 километрах, в 130 километрах – граница с Ираком. В провинции находятся крупные нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающий завод и магистральный трубопровод из Катара в Турцию.

Осенью 2014 года боевики террористической организации "Исламское государство"* взяли город в блокаду. Спустя три года правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России прервали ее, а полностью город был освобожден 3 ноября.

*Запрещенная в России террористическая организация