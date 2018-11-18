В Сирии после четырехлетнего перерыва возобновили электроснабжение Меядина

ДАМАСК, 18 ноя — РИА Новости. Жители сирийского города аль-Меядин на юго-востоке страны впервые за четыре года получили возможность пользоваться электричеством, сообщает гостелевидение Сирии.

Электроснабжение Меядина, второго по населению города провинции, обеспечивается за счет ЛЭП напряжением в 66 мегавольт, протянутой от электрической подстанции в 40 километрах от Меядина, отмечает газета al-Thawra.

"Обеспечение электричеством возобновлено в городе аль-Меядин на востоке провинции Дейр-эз-Зор после перерыва, длившегося более четырех лет", — передает телеканал.

Сирийские военные в ноябре 2017 года освободили города Дейр-эз-Зор, Меядин и Аль-Букемаль от террористической группировки "Исламское государство"*. Террористы установили контроль над Меядином летом 2014 года.

* Запрещённая в России террористическая организация

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