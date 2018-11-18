Российские военные провели гуманитарную акцию для инвалидов в Дамаске

ДАМАСК, 18 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) провели гуманитарную акцию в центре для инвалидов войны в Дамаске, дети-инвалиды и раненные в ходе войны бойцы сирийской армии получили новые инвалидные коляски, продовольствие и теплые вещи, сообщил журналистам руководитель российского ЦПВС генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"Мы провели гуманитарную акцию в специализированном институте для инвалидов войны (в Дамаске – ред.). В ее рамках мы вручили на безвозмездной основе инвалидные коляски, теплые вещи и другие предметы первой необходимости … сирийским военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях, а также детям, ставшим инвалидами в ходе войны", — отметил Савченко, уточнив, что гуманитарная акция прошла при участии представителя межведомственного координационного штаба Сирийской Арабской Республики Вааль Эль-Бодина.

Айсер Аль-Хани — один из сирийских военнослужащих, получивших серьезное ранение в ходе войны. "Четыре года назад на нас напали боевики, меня ранили в спину. Был задет позвоночник, и с тех пор я не могу ходить … Теперь, получив инвалидную коляску, я смогу выезжать к моим друзьям, жить нормальной жизнью", — сказал Аль-Хани.

По данным Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, российская сторона провела уже более 1990 гуманитарных акций, в ходе которых сирийским гражданам выдано на безвозмездной основе более 3,1 тысячи тонн продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов.