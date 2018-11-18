Стало известно, сколько деревьев уничтожено в провинции Дамаск за семь лет

ДАМАСК, 18 ноя – РИА Новости. Более 7 миллионов деревьев было уничтожено в сирийской провинции Дамаск в результате боевых действий, продолжавшихся в течение семи лет кризиса в стране, заявил директор департамента сельского хозяйства провинции Али Саадат.

"Потери в провинции Дамаск составляют 7 миллионов 200 тысяч деревьев", — рассказал Саадат газете al-Watan

По его словам, фермерам Восточной Гуты под Дамаском разрешили заниматься сельскохозяйственной деятельностью на 22 тысячах гектаров территорий из 32 тысяч. На остальных 10 тысячах гектаров пока идут работы по разминированию, отметил Саадат.

Чиновник также рассказал, что фермерам в Восточной Гуте раздали около шести тысяч саженцев деревьев для скорейшего восстановления зеленого покрова. Кроме того, оказывается господдержка в виде своеобразного набора для фермера, состоящего из семян озимых и системы орошения. По словам Саадата, такие "наборы" получили бесплатно 125 фермеров, ранее были розданы 800 наборов.

Вооруженный конфликт между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии продолжается с 2011 года. Кроме того, с 2014 года в стране ведется борьба с группировкой "Исламское государство"* и другими террористическими группами. На данный момент крупномасштабные боевые действия против них завершены, на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.