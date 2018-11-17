Западная коалиция отрицает гибель гражданских в районе города Хаджин

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Коалиция во главе с США нанесла 16-17 ноября в общей сложности 19 ударов в районе сирийского города Хаджин, однако жертв среди мирного населения не было, говорится в распространенном в субботу заявлении Центрального командования США.

"Многочисленные открытые источники сегодня неверно сообщили, что удары совместной объединенной оперативной группы — операции "Непоколебимая решимость" (СООГ-ОНР) привели к гибели гражданских лиц. СООГ-ОНР нанесла всего 19 ударов в районе Хаджина… Эти удары были в поддержку наземной операции против целей ИГ*… Первичная оценка СООГ-ОНР по итогам ударов говорит об отсутствии свидетельств нахождения гражданских лиц рядом с местом их нанесения", — сказано в документе.

Там отмечается, что СООГ-ОНР зафиксировала 10 ударов в районе Хаджина, которые были нанесены не силами коалиции или ее партнеров. В этой связи коалиция призвала "всех других игроков" прекратить не скоординированный с ней огонь в этой местности.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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