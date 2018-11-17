Источник сообщил об обнаружении схрона оружия и боеприпасов на юге Дамаска

ДАМАСК, 17 ноя — РИА Новости. Сирийская армия в субботу обнаружила на юге Дамаска на одной из ферм схрон с оружием и боеприпасами, в том числе американскими ракетами TOW, передает гостелевидение САР.

Информацию о схроне на одной из ферм между пригородами Дамаска Бабила и Бейт-Сахм сообщил армии один из местных жителей.

На ферме обнаружено большое количество винтовок, пулеметов, нераспакованных американских противотанковых ракет TOW в деревянных ящиках, ракет для противотанкового гранатомета РПГ-29, гранат и другого оружия.

Пригороды Бабила и Бейт-Сахм были освобождены от террористов в мае этого года.

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