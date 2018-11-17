СМИ сообщили о гибели мирных жителей при ударе коалиции в Дейр-эз-Зоре

ДАМАСК, 17 ноя – РИА Новости. Несколько мирных жителей сирийской деревни аш-Шаафа провинции Дейр-эз-Зор погибли в результате авиаударов международной коалиции во главе с США в субботу, передает гостелевидение Сирии.

Ранее в субботу агентство SANA сообщало о гибели 40 мирных жителей деревни аль-Букаан в той же провинции.

"Авиация международной коалиции продолжает авиаудары, теперь – по деревне аш-Шаафа на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, что привело к гибели нескольких мирных жителей, есть пострадавшие", — сообщает телеканал со ссылкой на местные источники. Точное число погибших и раненых не сообщается.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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