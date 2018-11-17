МИД прокомментировал планы ОЗХО по меморандуму о взаимопонимании по Сирии

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. МИД РФ сообщил о планах ОЗХО и международного механизма по содействию расследованиям преступлений против международного права в Сирии заключить "меморандум о взаимопонимании".

Ведомство считает, что документ составлен с нарушениями и будет противоречить положениям Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) и принципам самой ОЗХО о конфиденциальности.

"По имеющейся информации, между Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и сформированным согласно принятой Генассамблеей ООН резолюцией 71/248 "международным беспристрастным механизмом" для содействия проведению расследований в отношении лиц, которые несут ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву в Сирии с марта 2011 года, будут определены параметры взаимодействия посредством заключения некоего "меморандума о взаимопонимании"", — говорится в сообщении МИД.

"Сам факт появления данного документа и его содержание вызывают ряд серьезнейших вопросов. Очевидно, что он был составлен с многочисленными нарушениями, без соответствующих на то полномочий и, по сути, на грани самоуправства со стороны его авторов", — отмечает министерство.

По оценке ведомства, "меморандум прямо нарушает положения Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся конфиденциальности, а также политику конфиденциальности ОЗХО, поскольку предполагает доступ "механизма" (а через него и третьих лиц) к интересующей его информации".

Москва рассчитывает, что стороны пересмотрят свою позицию о заключении меморандума, так как "попытки его реализации чреваты непредсказуемыми последствиями для целостности" КЗХО и выстраивания конструктивного и взаимоуважительного диалога по химоружию в ООН.

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