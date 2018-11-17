Цементный завод в Сирии работает круглосуточно из-за повышенного спроса

ДАМАСК, 17 ноя — РИА Новости. Крупнейший в Сирии цементный завод в городе Тартус перешел после войны на круглосуточный режим работы, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос на цемент, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Али Сулейман.

"Цемент нужен для строительства и восстановления разрушенной войной страны. Сейчас здесь работает четыре производственные линии, каждая из которых производит примерно 1250 тонн цемента в день. В год наше предприятие выдает около трех миллионов тонн (цемента – ред.)", — заявил гендиректор.

По его словам, сейчас на предприятии трудится 2,2 тысячи рабочих, которые "выполняют свои обязанности круглосуточно, в четыре смены". Али Сулейман уточнил, что многие рабочие — бывшие военные, осваивающие мирные профессии.

Основным материалом для производства цемента в Тартусе служит базальт, который добывают в карьерах поблизости от завода.

"Из-за войны мы не производили капитальный ремонт предприятия. Но как только боевые действия закончились, на заводе началась модернизация", — добавил собеседник агентства.