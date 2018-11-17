Цементный завод в Сирии работает круглосуточно из-за повышенного спроса

ДАМАСК, 17 ноя — РИА Новости. Крупнейший в Сирии цементный завод в городе Тартус перешел после войны на круглосуточный режим работы, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос на цемент, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Али Сулейман.
По его словам, сейчас на предприятии трудится 2,2 тысячи рабочих, которые "выполняют свои обязанности круглосуточно, в четыре смены". Али Сулейман уточнил, что многие рабочие — бывшие военные, осваивающие мирные профессии.
Основным материалом для производства цемента в Тартусе служит базальт, который добывают в карьерах поблизости от завода.
"Из-за войны мы не производили капитальный ремонт предприятия. Но как только боевые действия закончились, на заводе началась модернизация", — добавил собеседник агентства.