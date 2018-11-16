В Сирии зафиксировали более 530 нарушений перемирия с сентября

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Более 530 нарушений режима прекращения боевых действий было зафиксировано в Сирии с момента принятия меморандума о создании демилитаризованной зоны, подписанного в сентябре, сообщил в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
Кроме того, во время прекращения боевых действий продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации. "В течение прошедших суток зафиксированы обстрелы западных пригородов Алеппо (пять раз), населенных пунктов Нахшебба (дважды) и Джубба-эль-Мгара провинции Идлиб", — уточнил Савченко.
Руководитель российского Центра подчеркнул, что Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от участия в вооруженных провокациях и встать на путь мирного урегулирования ситуации.
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