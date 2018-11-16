Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Сирии

ООН, 16 ноя — РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, в очередной раз принял большинством голосов резолюцию о положении в области прав человека в Сирии, при этом Россия проголосовала против.

В поддержку проекта документа проголосовало 106 стран, против — 16, воздержавшихся не было.

"Российская делегация будет голосовать "против" проекта резолюции. Мы не раз выступали против попыток превратить Третий комитет в орган, штампующий политизированные страновые резолюции с единственной целью – оказать давление на правительство одного из государств-членов ООН", — заявил в ходе заседания комитета заместитель постпреда РФ в ООН Геннадий Кузьмин.

Он отметил, что "резолюция о положении в области прав человека в Сирии является наглядным примером подобной порочной практики".

"С каждым годом ее содержание становится все более оторванным от реальности. Этот документ стал ядовитым концентратом всех идей и инициатив, которые противники Дамаска не смогли "протолкнуть" на других площадках. Он традиционно строится на бездоказательных обвинениях против сирийского правительства. Это просто инструмент для сведения геополитических счетов", — пояснил Кузьмин.

По его словам, "в жертву политическим амбициям отдельных государств приносятся не только цели и принципы Устава ООН, включая невмешательство во внутренние дела суверенных государств, но и устоявшиеся методы работы Генеральной Ассамблеи".

"Наглядный пример: в проекте резолюции продолжается пролиферация "механизма" по расследованию преступлений в Сирии, незаконность создания и функционирования которого не вызывает сомнения у всех здравомыслящих делегаций. Однако на этот раз авторы резолюции превзошли сами себя. Теперь Третьему комитету не только навязывают вопросы, не имеющие никакого отношения к правам человека, но пытаются вменить администрирование этого "механизма", что выходит за круг ведения, очерченных ему Генеральной Ассамблеей при распределении пунктов повестки дня", — сказал российский дипломат.

Он также обратил внимание коллег, на то, что "ни малейшего отношения к мандату Третьего комитета также не имеет проблематика нераспространения химического оружия и установление ответственности за его хранение".

"Принятие данного проекта направлено против стабилизации ситуации в Сирии и подрывает международные усилия по межсирийскому урегулированию", — заключил Кузьмин.

В свою очередь постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что "проект резолюции, представленный Саудовской Аравией, не имел прозрачности, по нему не было организовано открытых информационных встреч, как это делается с другими проектами, а большинство встреч были организованы в миссии Саудовской Аравии".

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