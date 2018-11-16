Сирийская армия отразила атаку боевиков на границе Хамы и Идлиба

ДАМАСК, 16 ноя – РИА Новости. Сирийская правительственная армия отразила атаку вооруженных боевиков на границе провинций Хама и Идлиб, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По его данным, боевики пытались прорваться на одну из позиций правительственных войск в районе селения ас-Сирмания на северо-западе провинции Хама.

"Атака боевиков была отражена и окончилась их неудачей, нападавшие потерпели значительные потери – есть убитые и раненые", — говорится в сообщении.

По словам источника, также погибли несколько сирийских военных, еще несколько получили ранения. Точного числа погибших с обеих сторон он не назвал.

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