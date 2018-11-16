Коалиция США опровергла данные о мирных жертвах при ударе в Дейр-эз-Зоре

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Коалиция во главе с США опровергает наличие мирных жертв при ударе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, заявил РИА Новости представитель коалиции полковник Шон Райан.

"Мы подтвердили, что имели место удары коалиции в провинции Дейр-эз-Зор в четверг и что данные удары не связаны с какими-либо гражданскими жертвами. Коалиция принимает серьезные меры, чтобы идентифицировать подходящие цели, связанные с ИГ*, чтобы избежать потерь среди тех, кто не участвует в боевых действиях", — сказал Райан.

Ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники сообщило о гибели не менее чем 17 мирных жителей в результате удара коалиции по деревне Бу-Бадран в провинции Дейр-эз-Зор. Впоследствии сообщалось, что число жертв возросло до 23.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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