Коалиция США опровергла данные о мирных жертвах при ударе в Дейр-эз-Зоре

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Коалиция во главе с США опровергает наличие мирных жертв при ударе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, заявил РИА Новости представитель коалиции полковник Шон Райан.
Ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники сообщило о гибели не менее чем 17 мирных жителей в результате удара коалиции по деревне Бу-Бадран в провинции Дейр-эз-Зор. Впоследствии сообщалось, что число жертв возросло до 23.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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