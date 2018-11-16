В Германии проверяют возможность экстрадиции сирийских преступников

БЕРЛИН, 16 ноя – РИА Новости. На уровне МВД ФРГ проводится проверка возможности экстрадиции сирийских преступников на родину, заявила на брифинге официальный представитель ведомства Элеонора Петерман.
Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер не исключил возможной экстрадиции преступников и лиц, представляющий угрозу, обратно на родину в Сирию. Об этом министр заявил в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerks Deutschland. Главы МВД Баварии и Саксонии уже выступили с поддержкой этой инициативы.
Отвечая на брифинге в пятницу на вопросы журналистов о содержании доклада МИД ФРГ по поводу ситуации в Сирии и, в частности, возможности экстрадиции в эту страну, представитель ведомства Кристофер Бургер сообщил, что документ был представлен 13 ноября соответствующим ведомствам, его содержание не подлежит разглашению. На вопрос журналистов, есть ли, с точки зрения внешнеполитического ведомства ФРГ, в данный момент в Сирии "безопасные регионы", которые бы позволяли осуществлять экстрадицию сирийских граждан из Германии, Бургер ответил, что МИД ФРГ наблюдает в САР "комплексное сложное положение как в регионах, которые контролирует режим, так и в регионах, которые контролируют другие силы".
Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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