В Германии проверяют возможность экстрадиции сирийских преступников

БЕРЛИН, 16 ноя – РИА Новости. На уровне МВД ФРГ проводится проверка возможности экстрадиции сирийских преступников на родину, заявила на брифинге официальный представитель ведомства Элеонора Петерман.

"Земли обратились к федерации с просьбой о проведении проверки, возможно ли проводить высылку в Сирию. До декабря 2018 года действует решение, что это невозможно. По этому поводу есть доклад о ситуации МИД ФРГ", — сказала Петерман, добавив, что "главы МВД (земель) займутся этим и выскажутся по этому поводу".

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер не исключил возможной экстрадиции преступников и лиц, представляющий угрозу, обратно на родину в Сирию. Об этом министр заявил в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerks Deutschland. Главы МВД Баварии и Саксонии уже выступили с поддержкой этой инициативы.

Отвечая на брифинге в пятницу на вопросы журналистов о содержании доклада МИД ФРГ по поводу ситуации в Сирии и, в частности, возможности экстрадиции в эту страну, представитель ведомства Кристофер Бургер сообщил, что документ был представлен 13 ноября соответствующим ведомствам, его содержание не подлежит разглашению. На вопрос журналистов, есть ли, с точки зрения внешнеполитического ведомства ФРГ, в данный момент в Сирии "безопасные регионы", которые бы позволяли осуществлять экстрадицию сирийских граждан из Германии, Бургер ответил, что МИД ФРГ наблюдает в САР "комплексное сложное положение как в регионах, которые контролирует режим, так и в регионах, которые контролируют другие силы".

Вооруженный конфликт между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии продолжается с 2011 года. Кроме того, с 2014 года в стране ведется борьба с группировкой "Исламское государство"* и другими террористическими группами. На данный момент крупномасштабные боевые действия против них завершены, на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.