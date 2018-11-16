Минобороны: гуманитарные акции не могут разрешить кризис в лагере "Рукбан"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Гуманитарные акции не способны разрешить кризис в лагере беженцев "Рукбан" в Сирии, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании российского и сирийского штабов по возвращению беженцев.

"По результатам состоявшего первого гуманитарного конвоя совершенно очевидны масштабы гуманитарной катастрофы в "Рукбане", которые настолько велики, что инициируемые в настоящее время последующие гуманитарные акции не способны разрешить кризис, а лишь законсервируют ситуацию в интересах американцев и подконтрольных им бандформирований", — сказал Мизинцев.

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