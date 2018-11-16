В Минобороны назвали ситуацию в лагере беженцев "Рукбан" ужасающей

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Гуманитарная ситуация в лагере беженцев "Рукбан" ужасающая: люди ютятся в лачугах без воды и электричества, с выгребными ямами в жилищах, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов на заседании российского и сирийского штабов по возвращению беженцев.

По его словам, отсутствие сертифицированных медучреждений и квалифицированного персонала на территории лагеря привели к катастрофическому положению в сфере здравоохранения.

"Всего на территории "Рукбана" действует пять платных медучреждений с крайне ограниченными возможностями, услуги которых простым беженцам недоступны, и 40 так называемых аптек, в которых медикаменты продаются по запредельно высоким ценам. Бесплатная медпомощь оказывается только в клинике ООН на территории Иордании, попасть в которую крайне трудно, так как беженцы из лагеря выпускаются подконтрольными США боевиками только за деньги с условием обратного возвращения", — рассказал Тарасов.

Он отметил, что условия проживания на территории лагеря "Рукбан" ужасают. "Люди ютятся в лачугах без воды и электричества, с выгребными ямами в жилищах, уборка и вывоз мусора не осуществляется. Остро стоит проблема обеспечения населения лагеря питьевой водой. Пунктов выдачи воды, поступающей с территории Иордании, всего два. В качестве питьевой ее можно употреблять только после дополнительной очистки и кипячения", — сообщил представитель Минобороны.

Ранее российские военные и дипломаты неоднократно указывали на то, что в районе Рукбана в "фактически оккупированной" США зоне действуют террористы из различных группировок, которые укрываются там от сирийской армии. По словам представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, гуманитарная катастрофа в сирийском районе Эт-Танф искусственно поддерживается американской стороной для сохранения постоянного источника рекрутов из числа беженцев лагеря "Рукбан" в подконтрольные США формирования боевиков. В Пентагоне и коалиции во главе с США утверждают, что союзные им вооруженные группировки в районе Эт-Танф ведут борьбу с террористами "Исламского государства"*.

* Организация, запрещенная на территории России

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