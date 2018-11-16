Минобороны России призвало США прекратить "оккупацию" у лагеря "Рукбан"

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Россия призывает США немедленно прекратить оккупацию зоны вокруг сирийского Эт-Танфа, на которой находится крупный лагерь беженцев "Рукбан", заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

За поддержкой по этому вопросу генерал обратился к ООН и "всему мировому сообществу". По мнению российских военных, разрешить критическую ситуацию поможет только освобождение территории от американских войск, что даст возможность беженцам вернуться в свои дома.

"Организация Объединенных Наций, да и все мировое сообщество в сложившейся обстановке должны немедленно инициировать этот процесс, и раз и на всегда поставить точку в решении этого вопроса", — сказал Мизинцев на заседании российского и сирийского штабов по возвращению беженцев.

Соединенные Штаты, заявил генерал, должны "немедленно прекратить незаконную оккупацию 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа, являющейся суверенной территорией Сирийской Арабской Республики".

"Это автоматически приведет к разрешению самой проблемы "Рукбана" и возвращению, находящихся в них жителей в родные дома", — полагает Мизинцев.

Ранее российские военные и дипломаты неоднократно указывали на то, что в районе лагеря в "фактически оккупированной" США зоне действуют террористы из различных группировок, которые укрываются там от сирийской армии.

Как заявляли в Минобороны РФ, гуманитарная катастрофа в лагере искусственно поддерживается США для сохранения постоянного источника рекрутов из числа беженцев в подконтрольные США формирования боевиков.

В Пентагоне и коалиции во главе с США утверждают, что союзные им вооруженные группировки борются там с террористами "Исламского государство"*.