В Сирию за сутки вернулись более 1200 беженцев

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Более 1,2 тысячи беженцев вернулись за сутки в Сирию из-за границы через Ливан и Иорданию, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев Владимир Савченко.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 1233 беженца, в том числе: из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" — 108 человек, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1125 человек", — сказал Савченко на заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

Кроме того, за прошедшие сутки в Сирии в места постоянного проживания в течение суток вернулись 284 сирийских гражданина, из них в Восточную Гуту (провинция Дамаск) возвратились 28 человека. Кроме того, через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 256 человек.

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