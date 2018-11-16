В Алеппо сирийцы разобрали три миллиона кубометров завалов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сирийцы разобрали три миллиона кубометров завалов в разрушенном городе Алеппо, заявил представитель губернатора сирийской провинции Алеппо Абдунасер Аль-Амири.

"Выполнена уборка трех миллионов кубометров завалов и убраны порядка 5,7 тысячи поврежденных единиц техники из различных районов города, восстановлено освещение на 47 площадях, перекрестках и в тоннелях", — сказал Аль-Амири на заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

По его словам, площадь заасфальтированных улиц составила около 830 тысяч квадратных метров, а количество установленных в городе и провинции фонарных столбов превысило 4,3 тысячи штук.

"Уже завершено приблизительно 195 проектов городского совета, которые охватывают асфальтирование улиц, восстановление зданий, промышленных районов, дорожной системы. Планируется работа над еще 30 проектами в данных сферах", — добавил Аль-Амири.

Кроме того, количество выполненных проектов по восстановлению водоснабжения, электричества, канализации, парков, островков безопасности на дорогах достигло 59. Над еще 35 проектами работа продолжается.

"Количество государственных хлебопекарен достигло 22 в районах Ханану, Кады Аскяр, Аз-Зибдия, Аль-Вахда. Ежедневный объем продукции составляет 235 тонн. Вновь свою работу запустили частные хлебопекарни в освобожденных восточных районах города и провинции", — рассказал Аль-Амири.

Также в городе и провинции работают 42 заправочных станции. Помимо этого завершена реконструкция 16 трасс внутри города и в сельских районах, заключил представитель губернатора.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>