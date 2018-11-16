В Минобороны рассказали о возвращении беженцев в Сирию

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Процесс возвращения беженцев в Сирию значительно оживился, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"На сегодня в родные места вернулись более 1 миллиона 518 тысяч сирийских граждан, из них свыше 1 миллиона 249 тысяч — внутренне перемещенных лиц и более 268 тысяч беженцев из-за рубежа", — сказал он на совместном заседании межведомственых координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР.

"Теперь, как и на сирийско-ливанской границе, фиксируется активное движение из Иордании сирийских граждан, при этом большими группами, численностью свыше тысячи человек в сутки, через пункт пропуска "Насиб", — сказал он. По его данным, "за прошедшую неделю в места довоенного проживания возвратились 7620 сирийских граждан, в том числе 5979 — с территорий иностранных государств и 1641 человек из различных районов внутри страны".

По оценке генерала, сохраняется устойчивая положительная динамика в процессе восстановления социальных объектов и инфраструктуры Сирии. За прошедшую неделю в различных районах страны отремонтированы и введены в эксплуатацию, в частности, 123 жилых дома, 2 медицинских учреждения, 4 хлебопекарни, 3 электроподстанции. Еще в 322 населенных пунктах продолжаются восстановительные работы.

"Постепенно наращивается помощь из-за рубежа. Буквально на днях по инициативе норвежской стороны в Москве состоялась встреча должностных лиц Министерства иностранных дел и Минобороны РФ с партнерами из Норвегии, проявляющими интерес к участию в оказании гуманитарной помощи Сирии, в том числе и создании минимально-необходимых условий для обеспечения возвращения сирийских граждан в родные места", — сообщил Мизинцев.

"Они подтвердили свою готовность оказать правительству Сирии помощь в восстановлении школ, больниц, объектов водоснабжения. Этот жест доброй воли имеет огромное значение в деле возрождения мирной жизни в Сирии. Мы рассчитываем, что в ближайшее время также и другие европейские страны поддержат благородный порыв норвежцев", — сказал он.

"Также проявляют активность и международные гуманитарные организации. Несмотря на длительное время сохранявшиеся определенные трудности по доставке гумпомощи в лагерь "Рукбан", ответственность за которые полностью лежит на США, в начале ноября гуманитарная акция состоялась", — напомнил он.

"Благодаря совместным усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, а также сирийского межведомственного координационного штаба, при непосредственном участии и координации со стороны соответствующих структур ООН, удалось достигнуть договоренностей с американской стороной и обеспечить, пусть и частично, потребности жителей лагеря в продуктах питания, предметах первой необходимости и медикаментах", — сказал Мизинцев.

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