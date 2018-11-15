Россия за сутки зафиксировала нарушения перемирия в Идлибе и Алеппо

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Нарушения режима прекращения боевых действий зафиксированы за прошедшие сутки в сирийской провинции Идлиб, а также в пригородах Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

По его словам, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

"Так, в течение суток боевиками незаконных вооруженных формирований совершены обстрелы северо-западных пригородов Алеппо, населенных пунктов Нахшебба и Джубб-Эль-Мгара провинции Идлиб", — сказал Савченко.

Руководитель центра сообщил, что в течении суток в населенном пункте Шейх-Рих провинции Хама была проведена гуманитарная акция, в ходе которой выдали 450 продовольственных наборов.

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