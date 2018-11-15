Президент Южной Осетии рассказал о совместных с Сирией проектах

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Южная Осетия и Сирия готовят совместные проекты сотрудничества в экономической сфере, заявил журналистам югоосетинский президент Анатолий Бибилов.

"Уже готовятся проекты экономического характера, которые обсуждаются. И конечно эти проекты мы будем реализовывать, причем (проекты-ред.) совершенно реальные и очень серьезные",- сказал Бибилов журналистам, отвечая на вопрос о том, не готовятся ли проекты экономического сотрудничества между Сирией и Южной Осетией.

В июле министр иностранных дел САР Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами. Вслед за этим президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил Сирию с официальным визитом и встретился с лидером САР Башаром Асадом. Они подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

Ранее Бибилов заявил РИА Новости, что Южная Осетия и Сирия в ближайшее время заключат соглашение между торгово-промышленными палатами. Также посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заявлял, что Сирия в ближайшее время откроет посольство в Цхинвале.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.

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