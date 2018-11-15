В МИД заявили, что США возобновили авиаудары на востоке Евфрата

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. США возобновили интенсивные авиаудары на востоке Евфрата, в том числе с применением фосфорных бомб, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Американцы возобновили интенсивные авиаудары по удерживаемым террористами населенным пунктам на восточном берегу Евфрата, в том числе, по сообщению местных жителей, с использованием фосфорных боеприпасов", — заявила она во время брифинга.

Ранее агентство SANA сообщило о применении международной коалицией во главе с США запрещенных кассетных боеприпасов при авиаударах по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. По данным источников агентства, авиаудары привели к жертвам и раненым среди мирного населения.

Кассетные боеприпасы запрещены соответствующей конвенцией, которую подписали более 100 государств. США, Россия и ряд других стран к ней не присоединились.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.