В МИД заявили, что США возобновили авиаудары на востоке Евфрата

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. США возобновили интенсивные авиаудары на востоке Евфрата, в том числе с применением фосфорных бомб, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Ранее агентство SANA сообщило о применении международной коалицией во главе с США запрещенных кассетных боеприпасов при авиаударах по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. По данным источников агентства, авиаудары привели к жертвам и раненым среди мирного населения.
Кассетные боеприпасы запрещены соответствующей конвенцией, которую подписали более 100 государств. США, Россия и ряд других стран к ней не присоединились.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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