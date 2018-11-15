В ООН прокомментировали ситуацию в лагере беженцев "Рукбан"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Помощник спецпосланника ООН по Сирии по гуманитарным вопросам Ян Эгеланн заявил, что у России, США и Иордании есть ключи для решения гуманитарной ситуации в лагере беженцев Рукбан.

"Даже более важны встречи, которые сейчас у нас проходят с РФ, США и Иорданией. У трех стран есть ключи для того, чтобы разблокировать эту ловушку, в которой сейчас находятся слишком много мирных жителей в Рукбане", — заявил Эгеланн на пресс-конференции.

Он отметил, что "мирные жители, с которыми мы говорили в Рукбане", хотят попасть в другие районы Сирии. "Некоторые хотят в районы, контролируемые правительством, некоторые — в районы, контролируемые оппозицией", — отметил Эгеланн.

Третьего ноября российская военная полиция сопроводила гуманитарный конвой ООН, двигавшийся из Дамаска, до 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы в Эт-Танфе. Безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты. Представители ООН доставили в Эр-Рукбан продукты питания, продовольственные товары, медикаменты, предметы первой необходимости общим весом 450 тонн.

В ООН тогда выразили надежду на новые партии помощи, а в коалиции во главе с США сообщили о подготовке нового конвоя для беженцев, пока они не смогут вернуться домой.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* и действуют без разрешения властей страны. Несмотря на почти полное уничтожение террористов, в стране до сих пор находятся около 2 тысяч американских военных. В Москве и Дамаске не раз указывали на то, что борьба США с ИГ* ведется в нарушение международных норм и используется как повод для оккупации части Сирии.