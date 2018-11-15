В Сирию за сутки вернулись почти тысяча человек

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Почти тысяча человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 985 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" — 129 человек (женщин — 39, детей — 66), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 856 человек (женщин — 257, детей — 437)", — говорится в тексте бюллетеня.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 245 человек.

За прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии в населенном пункте Шейх-Рих (провинция Хама) было выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.

Кроме этого, фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию в провинции Алеппо, в ходе которой населению выдана одна тонна хлеба, а также 15 семьям погибших военнослужащих САР выданы продовольственные наборы весом по пять килограммов. Еще одна благотворительная акция была проведена в населенном пункте Барза (провинция Дамаск): в институте профессиональной квалификации инвалидов выдано 25 инвалидных колясок, 25 полотенец, 25 одеял.

Согласно бюллетеню, в населенном пункте Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) медицинская помощь была оказана 39 жителям, в том числе 19 детям.

По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 6,5 гектара территорий в трех провинциях Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.

"Разминированы 6,5 гектара территории, два здания и один километр дорог. Обнаружено и уничтожено 28 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе два самодельных взрывных устройства (СВУ)", — добавляется в бюллетене.

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