В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения режима прекращения огня, турецкая сторона — ни одного, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Хама — один. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в тексте бюллетеня.

В Минобороны добавили, что в течение дня центр по примирению провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Шейх-Рих провинции Хама. Выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.