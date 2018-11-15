Ким Чен Ын пожелал Асаду успешнее бороться с происками врагов

ТОКИО, 15 ноя — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента Сирии Башара Асада с 48-й годовщиной "исправительного движения", пожелав "успехов в срыве происков враждебных сил", согласно его посланию, опубликованному в четверг центральной северокорейской газетой "Нодон синмун".

"По этому случаю я искренне желаю еще больших успехов вашему правительству и народу в справедливом деле срыва происков враждебных сил и сохранения независимости, безопасности и территориальной целостности страны", — говорится в послании Ким Чен Ына в адрес Асада.