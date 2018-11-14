Авиаудары коалиции по Сирии привели к жертвам среди мирного населения

ДАМАСК, 14 ноя – РИА Новости. Авиаудары международной коалиции во главе с США по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор привели к жертвам среди мирного населения, также есть раненые, сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

"Авиация международной коалиции нанесла в среду авиаудары по жилым районам в городе Хаджин и деревне Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор с применением кассетных боеприпасов, что привело к гибели нескольких мирных жителей, еще несколько пострадали, нанесен значительный материальный ущерб домам и имуществу жителей", — сообщает агентство.

Кассетные боеприпасы запрещены соответствующей Конвенцией, которую подписали более 100 стран. США, Россия и ряд других стран к ней не присоединились.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>