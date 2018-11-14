Сирийская промышленность потеряла многих специалистов, заявил эксперт

ДАМАСК, 14 ноя – РИА Новости. Объем ущерба, причиненного промышленности Сирии за время войны, невозможно оценить в том числе из-за потерь в рядах специалистов, погибших или потерявших трудоспособность из-за ранений, однако сектор адаптировался, заявил в интервью РИА Новости глава промышленной палаты Дамаска Самер ад-Дебс.

"Объем ущерба в цифрах, причиненного промышленному сектору Сирии в ходе войны, не отражает полностью реальную картину… это разрушение было намеренным и целенаправленным и отличалось тем, что уничтожался промышленный сектор во всех его проявлениях с его инфраструктурой", — заявил ад-Дебс.

Так, он отметил, что сектор потерял многих квалифицированных специалистов за годы войны, многие получили ранения, не позволяющие им вернуться к работе.

"Сирийская промышленность адаптировалась к событиям кризиса и смогла обеспечить местный рынок всеми видами товаров. Лучший показатель этого – участие промышленного сектора в 60-й Дамасской выставке, это символ оздоровления местной промышленности и камень в основании увеличения торгового сотрудничества Сирии и соседних и дружественных стран", — заявил ад-Дебс.

Он также отметил роль возвращения промышленных зон под контроль сирийского государства, благодаря которым удается снизить себестоимость товаров и упростить логистические вопросы.

Комментируя открытие 15 октября пограничного с Иорданией КПП Насиб, ад-Дебс заявил, что иорданцы смогли оценить высококачественные сирийские товары – продукты, лекарство, ткани – и что в перспективе это может привести к снижению цен в самой Сирии. "КПП Насиб важен с точки зрения возможностей экспорта сирийских товаров в соседние страны и в Персидский залив, это также жизненно важный пункт поставок товаров из соседних стран в Иорданию", — заявил ад-Дебс.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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