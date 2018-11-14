Сирийская промышленность потеряла многих специалистов, заявил эксперт

ДАМАСК, 14 ноя – РИА Новости. Объем ущерба, причиненного промышленности Сирии за время войны, невозможно оценить в том числе из-за потерь в рядах специалистов, погибших или потерявших трудоспособность из-за ранений, однако сектор адаптировался, заявил в интервью РИА Новости глава промышленной палаты Дамаска Самер ад-Дебс.
Так, он отметил, что сектор потерял многих квалифицированных специалистов за годы войны, многие получили ранения, не позволяющие им вернуться к работе.
"Сирийская промышленность адаптировалась к событиям кризиса и смогла обеспечить местный рынок всеми видами товаров. Лучший показатель этого – участие промышленного сектора в 60-й Дамасской выставке, это символ оздоровления местной промышленности и камень в основании увеличения торгового сотрудничества Сирии и соседних и дружественных стран", — заявил ад-Дебс.
Он также отметил роль возвращения промышленных зон под контроль сирийского государства, благодаря которым удается снизить себестоимость товаров и упростить логистические вопросы.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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