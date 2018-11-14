В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Согласно сообщению, в течение суток центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в Райяне провинции Алеппо. Выдано 450 продовольственных наборов, весом 1,95 тонны.
Отмечается, что всего Центром по примирению проведена 1991 гуманитарная акция, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3118,36 тонны.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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