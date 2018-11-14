В Сирии оценили стоимость восстановления музея в провинции Дераа

ДЕРАА (Сирия), 14 ноя — РИА Новости. Музей сирийской провинции Дераа, где до войны были выставлены уникальные экспонаты времен греческого, римского и византийского периодов истории Сирии, будет отремонтирован после войны, на его восстановление потребуется, как минимум, 51 миллион лир (около 100 тысяч долларов США), сообщил главный специалист музея Мухаммед Насралла.

"Наш музей — центральный для провинции Дераа и один из самых значимых в Сирии. Боевые действия проходили совсем рядом с музеем, на его территории неоднократно взрывались мины. Здание пострадало от нескольких попавших в него снарядов На его восстановление потребуется, как минимум, 51 миллион лир", — отметил он.

Музей провинции Дераа был открыт в 2006 году. Здесь были собраны артефакты, найденные на территории региона — греческие, римские, византийские монеты, скульптуры, керамика. "В 2011-2013 годах террористы неоднократно предпринимали попытки захватить музей, обстреливали нас. Часть античных колонн и скульптур, выставленных во дворе музея, были повреждены, одна из них — полностью разрушена", — отметил директор музея Рахим аль-Заби.

По словам музейных работников, все экспонаты во время войны были перевезены в безопасное место — таким образом коллекцию удалось спасти от разграбления. В настоящее время план реконструкции музея согласован, его сотрудники ожидают выделения средств на проведение работ от властей Сирии. После завершения ремонта экспозиция вновь начнет свою работу.

Провинция Дераа расположена на юго-западе Сирии, граничит с Иорданией. Ее административным центром является одноименный город, расположенный в 110 км южнее Дамаска. Дераа называют очагом антиправительственных выступлений — массовые протесты начались здесь в марте 2011 года. Столкновения между правительственными силами, вооруженной оппозицией и боевиками террористических организаций продолжались до заключения перемирия в июле 2017 года.

Весной 2018 года ситуация в провинции обострилась. По данным МИД РФ, до 40% территории в Дераа контролировали боевики группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*. В середине июня сирийские войска при поддержке российских ВКС начали операцию против боевиков. 2 августа Минобороны РФ сообщило, что бандформирования полностью уничтожены, территория провинции Дераа находится под контролем сирийских войск.

*Террористические организации, запрещенные в России.