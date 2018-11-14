В Сирии оценили стоимость восстановления больниц в провинции Дераа

ДЕРАА (Сирия), 14 ноя — РИА Новости. Восстановление разрушенных в ходе войны больниц в сирийской провинции Дераа потребует около 3,5 миллиарда лир (около 6,8 миллиона долларов США), сообщил руководитель департамента здравоохранения провинции Ашраф Бармо.

"В провинции Дераа — шесть больниц, одна из них была полностью разрушена в ходе войны, остальные мы планируем восстановить. Больше всего средств — 2 миллиарда лир — пойдет на ремонт центрального госпиталя в городе Дераа, ремонт остальных больниц потребует еще около 1,5 миллиарда лир", — рассказал Бармо.

По его словам, сейчас идет ремонт центрального госпиталя провинции, который находился практически на линии фронта между правительственными войсками и боевиками. В ходе боевых действий один из его корпусов был разрушен, многие медики погибли, но медицинское учреждение не прекращало свою работу. "Мы начали ремонтировать здание около месяца назад", — добавил Бармо. На прошлой неделе на территории госпиталя были разобраны баррикады, находившиеся в его внутреннем дворе.

Провинция Дераа расположена на юго-западе Сирии, граничит с Иорданией. Ее административным центром является одноименный город, расположенный в 110 километрах южнее Дамаска. Дераа называют очагом антиправительственных выступлений — массовые протесты начались здесь в марте 2011 года. Столкновения между правительственными силами, вооруженной оппозицией и боевиками из террористических организаций продолжались до заключения перемирия в июле 2017 года.

Весной 2018 года ситуация в провинции обострилась. По данным МИД РФ, до 40% территории в Дераа контролировали боевики запрещенных в РФ террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*. В середине июня сирийские войска при поддержке российских ВКС начали операцию против боевиков. 2 августа Минобороны РФ сообщило, что бандформирования полностью уничтожены, территория провинции Дераа находится под контролем сирийских войск.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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