Ингушетия отправит в Сирию гумпомощь в канун дня рождения пророка Мухамеда

НАЛЬЧИК, 14 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии в канун дня рождения пророка Мухамеда направят 18 тонн гуманитарного груза для жителей Сирии, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"На встрече с помощником-советником Луаем Юсефом обсудили ход подготовки к очередной благотворительной акции в Сирии, которую республика проведет 20 ноября по случаю дня рождения пророка Мухаммеда. Всего в арабскую республику будет доставлено 18 тонн гуманитарной помощи", — написал Евкуров в Instagram.

Это уже девятая подобная акция, проведенная представителями Ингушетии в Сирии. Предыдущая прошла в начале августа и была приурочена к мусульманскому празднику Курбан-байрам. Тогда во второй крупнейший город Сирии – Алеппо были отправлены 18 тонн гуманитарной помощи. До этого республика проводила подобные мероприятия в Дамаске и Хомсе.

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